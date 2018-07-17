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/ ВАЗ разорвало под зерновозом на трассе в Сосновском районе. Есть погибшие

ВАЗ разорвало под зерновозом на трассе в Сосновском районе. Есть погибшие

«Легковушка» оказалась на встречной полосе.
сегодня в 11:05
  |  Происшествия

Жуткое ДТП случилось на трассе в Сосновском районе вечером, 16 июля. Около 6 часов вечера там разбился 29-летний водитель. Мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21 074. Как говорят очевидцы, он двигался с нормальной скоростью по своей полосе, но вдруг оказался на «встречке» — выехал прямо под колеса грузовика. Водитель большегруза не смог резко затормозить. Произошло лобовое столкновение.

Обычный врач обычной скорой помощи из села Долгодеревенское один на один со смертью полчаса держал умирающего. Он не растерялся. Используя то, что есть в стандартном наборе медицинского чемоданчика, боролся за жизнь пациента. Реанимационная бригада приехала только через полчаса. — рассказал очевидец аварии, журналист Андрей Попов.

Судя по кадрам с места аварии, легковой автомобиль перекрутило. Часть «железа» оказалась снесена. Очевидцы говорят, что помогали отрывать крышу, чтобы фельдшер смог подобраться к пострадавшему. Потом на место прибыли спасатели, деблокировали водителя «легковушки». Но спасти его не удалось. Мужчина погиб. Водитель грузового автомобиля не пострадал, однако машину снесло на обочину.

Сегодня проезжал по этой дороге. Страшная она, гонщики не боятся ни поворотов, ни подъёмов, обгоняют, не видя, есть впереди машины или нет, причём наравне с мощными машинами, которые могут «обойти». Едут и те, кто этого при всём желании не сможет. — говорят опытные автомобилисты.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины, по которым водитель ВАЗа оказался на «встречке».

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