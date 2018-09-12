/ Негодяи разрушили склад и вынесли мешки с зерном на Южном Урале

Общий ущерб оценивается в 340 килограмм.

Накануне селяне обокрали склад с зерном в Чебаркуле. Мужчины разнесли стену зернового склада и пробрались внутрь. Там они выбрали и вынесли 10 мешков. Всего неизвестные похитили 100 килограмм проса и 240 — ржи. Зерна являлись частью семенного фонда.

Профили преступников попали на камеры наружного наблюдения. Правоохранителям по «горячим следам» удалось поймать т найти одного из виновников. Мужчина намеревался продать награбленное.

Оперативниками был задержан сельский житель 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступление против личности. По словам задержанного, кражу он совершил в ночь на 9 августа с целью получения материальной выгоды от продажи зерна, которое он уже успел реализовать. — сообщила сайту «Первый областной» специалист направления по связям со СМИ МО МВД России «Чебаркульский» Елена Маневич.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Максимальные санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемого отправили под подписку о невыезде.