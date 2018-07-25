/ Женщина на «Ауди» сбила велосипедиста в центре Челябинска

Молодого человека госпитализировали на реанимобиле.

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31-летний велосипедист попал под колеса иномарки. ДТП произошло утром сегодня, 25 июля, на улице Труда у остановки «Зоопарк». Молодой человек резко решил повернуть налево и ринулся поперек дороги, пересекая основной поток машин. Иномарка не успела остановиться, чтобы дать ему завершить маневр. Информацию сайту «Первый областной» подтвердил собственный источник.

34-летняя водитель «Ауди А3 совершила наезда на переезжающего проезжую часть на велосипеде вне зоны пешеходного перехода мужчину 1987 года рождения. Мужчина пострадал, направлен в медучреждения, степень тяжести полученных травм устанавливаются. — пояснил собеседник 1obl.ru.

Известно, что авария случилась примерно в 9:20. Через несколько минут на место прибыл реанимобиль, на котором и госпитализировали пострадавшего. Водитель иномарки, по предварительным данным, не пострадала. Подробности и обстоятельства инцидента, а также характер травм велосипедиста и материальный ущерб устанавливаются.