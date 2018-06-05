/ Грузовик сделал из ВАЗа «кабриолет» в ДТП на Южном Урале

Женщина из отечественной легковушки угодила в больницу.

Накануне днем в Магнитогорске столкнулись легковушка и грузовик. ВАЗ-21 065 после ДТП серьезно «модифицировался» и лишился части крыши. Как автомобили не смогли разъехаться — неизвестно.

На шоссе Дачное возле дома № 16 водитель 1932 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21 065, совершил наезд на стоящий автомобиль «Хендай» 47 448Н под управлением водителя 1962 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, что в результате ДТП один человек пострадал. Прибывшие на место медики госпитализировали 56-летнюю пассажирку ВАЗа. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.