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/ Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области

Смертельное ДТП с фурами и легковушкой произошло в Челябинской области

Последствия аварии попали на видео.
сегодня в 14:54
  |  Происшествия

Сразу несколько автомобилей столкнулись на трассе рядом с селом Миасское. Очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем. По предварительной информации, в иномарку «Форд» влетел большегруз. Еще одна фура пыталась уйти от столкновения и перевернулась.

Ехала там приблизительно в 9:30. Авария страшная. В легковушке труп. С фур вытекало топливо. — рассказали очевидцы.

Легковушка в результате превратилась в груду металла, она не подлежит восстановлению. Из перевернувшейся фуры выпали и разлетелись по дороге помидоры.

На месте работали сотрудники полиции, ГИБДД и скорой помощи. Информация о пострадавших, а также подробности и обстоятельства устанавливаются. В ГУ МВД по Челябинской области заявили, что пока не комментируют происшествие.

В результате образовался транспортный затор. Автомобилисты сообщили, что долгое время простояли в пробке.

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