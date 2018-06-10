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/ Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5

Водитель грузовика умер в ДТП с самосвалом на трассе М-5

Помятую кабину большегруза сняли на видео очевидцы.
сегодня в 11:43
  |  Происшествия

Два грузовых автомобиля столкнулись в Сосновском районе 9 мая. «Хендай» впечатался в заднюю часть грузовика «Шахман». Последствия ДТП сняли на видео очевидцы. На кадрах — раскуроченный «кореец». Кабина водителя оказалась сплющена: крыша примялась, дверь с водительской стороны вогнулась. Очевидцы рассказали, что есть погибший.

Я проезжал мимо, остановился узнать, что произошло. Мне рассказали, что водитель «Хендая» не выжил. Как он столкнулся с попутным грузовиком, непонятно. Потом прочитал, что погиб дорожный рабочий, которого, якобы, задавил грузовик, но это не так. — рассказал сайту «Первый областной» очевидец происшествия.

На место ДТП выезжали также сотрудники МЧС. Они сообщили, что грузовики столкнулись на федеральной автодороге М-5 в районе 5 часов вечера.

Для ликвидации последствий ДТП было задействовано от ГУ МЧС России по Челябинской области 4 человека и 1 единица техники и от ЧГСС 4 человека, 1 единица техники. — проинформировали сайт «Первый областной» в ГУ МЧС по Челябинской области.

В обстоятельствах произошедшей аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Jktu
12:50, 10.06.2018
почему у вас такие стилистически безграмотные тексты?

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