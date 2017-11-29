/ Водитель ВАЗа погиб после ДТП с большегрузом на Южном Урале

В Госавтоинспекции полагают, что водитель внедорожника не справился с управлением.

Накануне на трассе М-5 в районе Усть-Катава произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, 38-летний водитель «Нивы» не справился с управлением транспортом и угодил под встречную фуру. Водителя внедорожника попытались спасти прибывшие на место медики, однако от полученных травм мужчина впоследствии скончался.



28 ноября около 19:15 на 1635 километре автодороги Москва — Челябинск водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2131, по предварительной версии не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ивеко» под управлением мужчины 1984 года рождения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП, по данному факту проводится проверка.