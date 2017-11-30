/ 32-летняя мать двоих детей скончалась после двойного ДТП в Магнитогорске

Жители города объявили сбор средств на помощь семье погибшей женщины.

32-летняя женщина, попавшая под колеса 18-летнего автомобилиста неделю назад в Магнитогорске, скончалась. После ДТП ее госпитализировали в местную больницу, однако спасти женщину не удалось. У нее остались муж и двое детей.



Гульзат Кутубаева, сбитая 22 ноября на пересечении проспекта Металлургов и улицы Горького, скончалась, не приходя в сознание. Ей было 32 года. Супруг Руслан оказался в тяжелом финансовом положении, ипотека, похороны, две маленькие дочки на руках. — сообщают в сообществе «На дорогах Магнитки».



Напомним, 22 ноября на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Горького в Магнитогорске произошла крупная авария. Произошедшее попало на записи видеорегистратора. На кадрах видно, как пешеход подлетает в воздух после того, как его сбивает иномарка. Пострадавшую 32-летнюю женщину госпитализировали, ее доставили в отделении нейрореанимации с ушибом головного мозга и субарахноидальным кровоизлиянием.