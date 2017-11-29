/ Двух человек госпитализировали после утреннего ДТП на перекрестке в Курчатовском районе

Инспекторы устанавливают виновника происшествия.

Утром 28 ноября нерегулируемый перекресток в Курчатовском районе не поделили 2 автомобиля. Автомобиль «Киа Оптима» столкнулся с ВАЗ-21099 на пересечении Свердловского проспекта и улицы Куйбышева. Столкновение не остановило иномарку. Машина проехала еще часть пути, снесла дорожный знак и затормозила перед газоном. Передняя часть «Киа» оказалась раскурочена.



В результате происшествия три человека получили травмы: 30-летнего водителя ВАЗа и пассажира автомобиля «Киа», женщину 1962 года рождения, госпитализировали. 26-летнему водителю «Киа» рекомендовано амбулаторное лечение. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Сейчас инспекторы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Проводится административное расследование.