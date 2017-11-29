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/ Виновника ДТП со снесшим столб кроссовером заключили под стражу

Виновника ДТП со снесшим столб кроссовером заключили под стражу

Мужчина сел за руль пьяным и спровоцировал смертельную аварию.
вчера в 18:13
  |  Общество

ГИБДД завершила разбирательство в автоаварии на улице Румянцева. В августе там не смогли разъехаться «Ниссан» и «Киа». Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем корейской иномарки находился нетрезвый 48-летний водитель, не пропустивший встречный «Ниссан» на повороте и ставший виновником смертельного ДТП. Автомобилисту вменяют уголовное дело.

Отделом по расследованию дорожно-транспортных происшествий ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ. По ходатайству следователя Металлургическим районным судом города Челябинска обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас по делу проводится комплекс следственных мероприятий. Обстоятельства ДТП всесторонне изучаются.

Напомним, авария произошла около 12 часов 28 августа, автомобиль «Киа» не уступил дорогу встречному «Ниссану», выполняя поворот налево. На место выезжали сотрудники всех экстренных служб: ГИБДД, МЧС, служба спасения, скорая помощь и реанимация. В больнице скончался водитель «Ниссана». Его спутница получила серьезные травмы.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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