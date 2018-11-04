/ Озерчанин погиб, уронив телефон в ванну с водой

Устройство в этот момент стояло на зарядке.

В Озерске скорбят по Руслану Салимову, скончавшемуся накануне в своей квартире. Мужчина, сообщают его знакомые, умер от поражения электрическим током. По предварительным данным, он принимал ванну и решил не расставаться с мобильным телефоном. В какой-то момент устройство выскользнуло из рук прямо в воду.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили, что внутри ванны лежит сотовый телефон, кабель которого протянут к розетке питания электричества. — сообщает паблик «Плохие новости».

Информацию в соцсетях подтвердили знакомые погибшего.

Я позвонила маме Русика и у неё уточнила информацию, она подтвердила. — пишут в группе «Подслушано в Озерске».

Похороны озерчанина состоятся 6 ноября.

Как говорят друзья мужчины, он был отличным товарищем, добрым и позитивным человеком. По данным со страницы погибшего, он трудился в МЧС.