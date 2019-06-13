/ Пользователи сетей 5G в России могут столкнуться с проблемами

На формирование экосистемы стандарта уйдет до 7 лет.

Пользователи сотовой сети 5G в России могут столкнуться с ограничениями. Как сообщают «Известия», выбор смартфонов для них будет скудным. Также не исключено, что они не получат доступ к международному рейтингу.

Частотный диапазон 3,4-3,8 ГГц, стандартный для большинства стран мира, в России занят военными средствами спутниковой связи. Сотовым компаниям, вероятно, придется работать на диапазоне 4,8-4,99 ГГц. Его использование предусматривает концепция развития 5G в России, разработанная по заказу Минкомсвязи. — сообщают «Известия».

Недавно Госкомиссия по радиочастотам выделила диапазон 4,8-4,99 ГГц для развертывания сетей 5G в нескольких десятках опытных зон. Однако пока нет оборудования, которое поддерживает эти частоты. Отметим, что 5G на этих частотах только-только начинает развиваться в Китае и Японии. По материалам исследовательской компании «Спектрум Менеджмент», на формирование экосистемы стандарта в России уйдет от 5 до 7 лет.