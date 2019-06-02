/ Звонки с таксофонов в Челябинской области стали бесплатными

Без карточек и денег теперь можно позвонить в любой город России.

Жители Челябинской области с 1 июня 2019 года могут совершать бесплатные звонки с таксофона в любой город России. Основная функция таксофонов — социальная. Практически 20% звонков с таксофонов — звонки в экстренные службы.



Мы последовательно повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. Теперь пользователи могут позвонить в любой населенный пункт страны бесплатно и без телефонной карты. Можно позвонить родственникам и друзьям, а можно — в больницу или в министерство в Москве. После того как «Ростелеком» отменил плату за местные звонки, их трафик вырос в 5 раз и составил в 2018 году более 2,5 млн минут. Если бы это был один разговор, он бы без перерыва продолжался почти 5 лет. Все эти цифры говорят о востребованности и важности универсальных таксофонов, в первую очередь на сел.

— прокомментировал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Компанией «Ростелеком» обслуживается около 148 тысяч универсальных таксофонов, в том числе в отдаленных населенных пунктах. 80% населенных пунктов, где установлены таксофоны — села, деревни и аулы, с населением менее 500 человек.

Отметим, что оплата внутризоновых и междугородных звонков на номера мобильных сетей связи остаются без изменений.