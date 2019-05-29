Госкомиссия рассмотрит вопрос о выделении частот 5 июня.

Стало известно примерное время начала тестирования сетей 5G в России. Госкомиссия по радиочастотам рассмотрит вопрос о выделении операторам частот в диапазоне 25-29,5 ГГц 5 июня, сообщают «Известия».

По словам источника, который знаком с членами Госкомиссии, если вопрос будет одобрен, то старт тестирования будет назначен на конец лета. Однако обсуждаемый проект не подразумевает под собой использование частот 3,4-3,8 ГГц, без которых нельзя запустить полноценную сеть 5G. — сообщают «Известия».

По словам экспертов, из-за этого при сквозном покрытии мегаполисов могут возникнуть проблемы. По словам представитель вице-премьера Максима Акимова, сейчас прорабатываются вопросы оптимального решения для расчистки спектра 3,4-3,8 ГГц.

Но расчищать его необходимо, уверен Максим Акимов. Если оставить узкий, специфичный диапазон, в котором работает незначительное количество пользовательских устройств, в итоге за это заплатит потребитель. Цена отказа от диапазона 3,4-3,8 ГГц — это отсутствие автономных мобильных устройств, интернета вещей, современных способов ведения цифрового бизнеса в самых разных сегментах, от медицины до транспорта, перечисляет он. — сообщают «Известия».

Отметим, что 5G — технология сотовой связи, обеспечивающая скорость мобильной передачи данных и мобильного интернета до нескольких гигабаит в секунду. Это до 100 раз быстрее, чем в сетях 4G LTE, которая сейчас доступна большинству жителей крупных российских городов.