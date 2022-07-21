Вандалы разбили стекло на новой остановке в Челябинске

Павильон простоял целым менее трех месяцев

В Челябинске вандалы разбили стекло нового остановочного павильона «Театр ЧТЗ» на проспекте Ленина. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

В КДХ напомнили, что павильон был установлен 30 апреля, а также призвали жителей города бережнее относиться к благоустройству.

«Если вы стали свидетелями указанных актов вандализма, просим проявлять гражданскую активность и незамедлительно обращаться в полицию», — попросили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, на аппаратном совещании в мэрии глава города Наталья Котова предложила главам районов определить места, где горожане смогут рисовать. Причиной стали участившиеся случаи вандализма.

Ранее жители города испортили несколько объектов и памятников. Инциденты зафиксировали в парке им. Гагарина, а также на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.