Администрация парка Гагарина заявила в полицию на вандалов за граффити

Двое парней раскрасили стену пропускного пункта

Ранним утром в пятницу, 8 июля, двое на велосипедах приехали к ЦПКиО имени Гагарина в Челябинске. Молодые люди достали из рюкзаков баллончики с краской и разрисовали пропускной пункт на въезде в парк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Действия вандалов попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парни неспешно по очереди оставляют свои рисунки на объекте у парка, а затем уезжают.

«Администрацией парка подано заявление в правоохранительные органы», — прокомментировали в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, 6 июля мэрия заявила в полицию на вандалов, которые разрисовали подпорную стену на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта.

Ранее нарушители портили в Челябинске освещение и стены подземных переходов. Администрация просит горожан сообщать о фактах вандализма.