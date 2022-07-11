Мэр Челябинска предложила выделить для граффитистов специальные места для рисунков

Об этом Наталья Котова распорядилась после нескольких актов вандализма

После нескольких случаев вандализма, зафиксированных в Челябинске на прошлой неделе, глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании 11 июля предложила главам районов определить места, где горожане смогут рисовать. Потому как в городе за последние несколько дней, по словам замглавы города по социальному развитию Сергея Авдеева, произошло несколько инцидентов, когда вандалы испортили памятники и другие объекты.

«Хочу обратить внимание на факты вандализма на прошлой неделе, которые были практически во всех районах города. Красками разрисованы, в том числе с использованием нецензурной лексики, мемориал воинам-интернационалистам, памятник защитникам правопорядка у Краеведческого музея, памятник стрелочнику в Советском районе и несколько объектов в парке Гагарина. Приняты экстренные меры для удаления рисунков и граффити, но хотелось бы обратиться к жителям, чтобы так не делали»,— сказал Сергей Авдеев.

Наталья Котова потребовала по всем фактам вандализма написать обращения в полицию.

«И поручение всем главам районов: подберите места, где можно рисовать. Может, это будут переходы, стены, будки, здания. Подберите, давайте предложим тем, кто рисует, раз есть потребность в этом у людей»,— поручила мэр.

В минувшие выходные полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали подозреваемого, который нанес краской различные надписи на боевую машину десанта, которая является частью мемориала воинам-интернационалистам в Ленинском районе.

Но и. о. главы управления МВД Челябинска Андрей Меньшенин сообщил, что наказать вандала полиция не может.

«Задержали челябинца, совершавшего акты вандализма в Центральном и Ленинском районе. Он недееспособен, при этом принудительные меры медицинского характера к нему неприменимы»,— отметин Меньшенин.

Мэрия Челябинска обратилась в полицию после того, как двое молодых людей разрисовали пропускной пункт на въезде в парк Гагарина.