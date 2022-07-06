Мэрия Челябинска заявила в полицию на вандалов, изуродовавших мост

Накануне дорожники очистили стену от старых рисунков

Администрация Челябинска требует привлечь к ответственности вандалов, которые разрисовали стену подпорной стены на пересечении улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Подготовлено соответствующее заявление в правоохранительные органы. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в минувшие выходные, 2 июля, подрядчики комитета дорожного хозяйства очистили и окрасили подпорную стену на развязке улица Братьев Кашириных — Свердловский проспект.

«Но в ночь с 3 на 4 июля вандалами были изуродованы чистые стены на вышеуказанном участке», — рассказали в комитете дорожного хозяйства.

Администрация призывает обращаться в полицию, если вы стали свидетелем акта вандализма в Челябинске.

Напомним, прошлым летом 20-летний парень разбил умную опору в сквере по улице Цвиллинга. Позже его задержали.