/ Челябинцы подозревают транспортную компанию в сжигании вагонов в черте города

Озаренное огнем небо сняли на видео.

Списанные вагоны в нарушение существующих правил сжигают в районе железнодорожного вокзала в Челябинске, нанося непоправимый вред экологии. Об этом сообщают жители города, подтверждая свои слова видеозаписями. Депутат Госдумы Владимир Бурматов намерен разобраться в ситуации. Парламентарий направил ряд запросов в прокуратуру, МЧС и Росприроднадзор.



Эта деятельность может создать условия, способствующие возникновению не только серьезных экологических и санитарных проблем, но и проблем, приводящих к последствиям еще более крупного масштаба с учетом стратегической транспортной значимости этого района. Третий день в наши приемные поступают телефонные звонки и многочисленные обращения от граждан с жалобами на незаконную утилизацию вагонов, которые, судя по всему, просто сжигают, наплевав на все правила экологической и технической безопасности. На мой взгляд, это недопустимо, и с точки зрения экологии, и с точки зрения технических угроз, которые могут создать данные действия для транспортной инфраструктуры Челябинска. Я считаю, что в ситуацию должны вмешаться прокуратура, Росприроднадзор и МЧС. Необходимо установить виновных и привлечь их к уголовной ответственности как за нарушения в сфере экологии, так и за создание угрозы здоровью граждан. — отметил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, с 1 января 2018 года по инициативе депутата Госдумы Владимира Бурматова будет запущено сразу несколько проектов, нацеленных на выявление подобных неучтенных предприятий-загрязнителей.

