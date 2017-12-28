/ Прокуратура опровергла сжигание вагонов в центре Челябинска

На месте не удалось найти следов горения.

Прокурорская проверка на предполагаемом месте сжигания вагонов в центре Челябинска показала, что никаких противоправных действий совершено не было. Располагающаяся на этом месте компания занимается переработкой металлов с использованием оборудования, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, а также с получением отходов производства. Для установления обстоятельств произошедшего была проведена выездная проверка.

В ходе выхода осуществлена фотофиксация объекта, следов обжига вагонов на территории цеха организации и прилегающей к нему территории не обнаружено. Таким образом, распространенная в сети Интернет информация о производстве обжига вагонов на территории цеха данной организации не нашла своего подтверждения. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, жители Челябинска сообщили о сжигании списанных вагонов в центре Челябинска в нарушение существующих правил. Свои слова горожане подтвердили видеозаписями. Депутат Госдумы Владимир Бурматов разбирается в ситуации. Парламентарий направил ряд запросов в прокуратуру, МЧС и Росприроднадзор.