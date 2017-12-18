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/ Прокуратура выявила нарушения в подвале жилого дома после пожара в Челябинске

Прокуратура выявила нарушения в подвале жилого дома после пожара в Челябинске

Подтвердить факт незаконного использования помещения как жилого не удалось.
вчера в 14:34
  |  Общество

После ЧП в подвале жилого дома на ЧМЗ прокуратура инициировала проверку работы управляющей компании. Согласно документам, помещение является нежилым и используется для хранения инструментов. На момент прокурорской проверки подвальные помещения в доме были освобождены, факт проживания людей не установлен. Однако были обнаружены нарушения пожарной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района генеральному директору управляющей организации ООО «Доверие+3» внесено представление об устранении нарушений закона, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства в сфере пожарной безопасности. Кроме того, в отношении генерального директора и технического директора ООО «Доверие+3» возбуждены административные дела по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». — сообщили сайту «Первый областной» в прокуратуре региона.

Напомним, 20 ноября в Металлургическом районе Челябинска произошел пожар, в котором пострадал 4-летний мальчик. В трехэтажном здании разыгрался огонь, его заметили проживающие в одной из пяти подвальных комнат люди. Прибывшие на место пожарные незамедлительно эвакуировали жителей дома — 10 человек. Сред жильцов оказался ребенок, оставленный без присмотра родителей. В результате ЧП у ребенка оказалось обожжено 3% тела.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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