/ Общественный транспорт привезет челябинцев на площадь и развезет по домам в Новый год

Дежурные маршруты будут работать и после полуночи.

В новогоднюю ночь транспорт в Челябинске запустят по особому графику. С утра и до 10 часов вечера на линии окажется больше автобусов, трамваев и троллейбусов, а после на дороги выведут дежурный транспорт. Он к полуночи привезет челябинцев на площадь Революции, чтобы каждый горожанин мог встретить Новый год возле главной ёлки города. Отслеживать маршруты можно по системе ГЛОНАС.

С часу ночи мы планируем всех, кому нужно домой, вывезти с площади Революции. У нас 33 маршрута, охватывающие все районы города, и на каждом будет ходить транспорт. Цены у нас не изменятся. С 1 по 9 число управление транспорта будет работать в усиленном режиме. Общественный транспорт начнет работу с 10:00 1 января. Горячая линия у нас будет открыта. Можно будет позвонить, если перевозчик не вышел на линию. — рассказал сайту «Первый областной» начальник управления транспорта Роман Болотов.

Что касается такси, тарифы могут вырасти в полтора раза. Повышение цены будет зависеть от спроса. Традиционно это происходит после 6 вечера 31 декабря и длится до утра 2 декабря.