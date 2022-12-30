В Златоусте задержали участника мошеннической схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Мужчина ранее был судим

В Златоусте полицейские по горячим следам задержали 22-летнего мужчину, который работал курьером по мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП» и забрал у пенсионерок 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В полицию обратились 85-летняя и 89-летняя женщины. Потерпевшие рассказали, что им позвонили неизвестные и сообщили, что их внучки устроили ДТП, в которых пострадали люди. Для якобы урегулирования юридических вопросов звонивший потребовал заплатить деньги. По адресам потерпевших выехал курьер. Женщины поняли, что их обманули, уже после того, как они передали деньги.

«В ходе проведенных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений 22-летний житель Кусы. Оперативники уголовного розыска задержали молодого человека. Злоумышленник рассказал полицейским, что неизвестные в мессенджере предложили работу. Ему по телефону сообщали адрес, на который необходимо было приехать и забрать деньги, которые в дальнейшем следовало перечислить заказчику. Однако на момент задержания злоумышленник не успел перевести всю сумму», — рассказали в региональном полицейском главке.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Его отправили в СИЗО.