В Челябинске группировку будут судить за интернет‑мошенничество

Обвиняемые продавали фиктивные путевки и несуществующие автозапчасти

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Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность группировки интернет-мошенников. Дела переданы в суд, сообщили сегодня, 28 декабря, в региональном полицейском главке.

По версии следствия, члены группировки разработали схему — создали копии трех сайтов популярных туристических компаний. Посетители бронировали на ресурсах номера в санаториях, вносили предоплаты, но на месте отдыха потерпевших никто не ждал.

«Кроме того, сообщники связывались с пользователями, которые планировали приобрести в интернете запчасти для автомобилей, и предлагали им данный товар по цене значительно ниже рыночной. Единственное условие — стопроцентная предоплата. Клиенты переводили деньги, а аферисты переставали выходить на связь. Таким же образом соучастники продавали через популярные торговые площадки топливные карты, автомобильные шины и другую продукцию», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Уголовные дела об организации преступной группы и мошенничестве (статьи 210 и 159 УК РФ) переданы в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.