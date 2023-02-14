Челябинские полицейские задержали курьера мошеннической схемы «родственник попал в ДТП»

Женщина похитила у пенсионеров около 670 тысяч рублей

В Челябинске задержали 23-летнюю женщину по подозрению в участии в мошеннической схеме «ваш родственник попал в ДТП». Об этом Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

По версии следствия, подозреваемая согласилась на легкий заработок. Потерпевшим звонил неизвестный, сообщал, что их родственник попал в аварию, в которой пострадали люди и, для того чтобы замять дело, предлагал заплатить деньги. Перепуганные пожилые люди соглашались. К ним приезжала подозреваемая, забирала деньги, вносила их в банкомате на подконтрольный мошенникам счет, а 10% оставляла себе.

Известно, что женщина успела забрать 670 тысяч рублей у четырех потерпевших.

«В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции напоминают гражданам о проявлении бдительности: при поступлении подобного рода звонков необходимо сразу перезвонить родственнику, чтобы подтвердить или опровергнуть полученную информацию. Даже если родственник не берет трубку, стоит позвонить кому-либо еще из вашего окружения, чтобы не вовлеченный в панические эмоции человек смог трезво оценить происходящее», — сообщили в полиции Челябинска.

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

