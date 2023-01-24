В Магнитогорске полицейские задержали 19‑летних участниц схемы «ваш родственник попал в ДТП»

Девушек заключили под стражу

Полицейские Магнитогорска задержали двух 19-летних девушек, подозреваемых в мошенничестве по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Подозреваемые лишили пенсионерок 740 тысяч рублей. Об этом сегодня, 24 января, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Девушки приезжали к потерпевшим в квартиры и забирали деньги. Предварительно жертв «обрабатывали» по телефону. Так, 94-летняя женщина потеряла 600 тысяч рублей. Ей позвонила якобы племянница и сообщала, что попала в ДТП. Далее в разговор вступил «адвокат», заявивший, что требуются деньги на лечение пострадавшей, а также для юридического урегулирования последствий инцидента. Собеседница потребовала собрать деньги, а также приготовить для родственницы простынь, тапочки и мыло.

Жертвой аналогичной схемы обмана стала и 78-летняя жительница Магнитогорска. Она передала злоумышленникам 140 тысяч рублей за спасение внучки, якобы устроившей ДТП.

«Работа по раскрытию преступлений не останавливалась ни на минуту. Оперативники опросили соседей, устанавливали возможных очевидцев, выясняли возможные маршруты передвижения злоумышленниц. Проанализировав ситуации, сыщики предположили, что к обоим случаям могут быть причастны одни и те же люди. В результате профессионально проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены личности подозреваемых и их местонахождение», — сообщили в региональном полицейском главке.

Девушек отправили в СИЗО. Устанавливается их причастность к другим подобным эпизодам.