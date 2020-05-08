В Златоусте возле городского суда сгорела ГАЗель

Причины выясняются.

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В Златоусте посреди дороги, напротив здания городского суда, вспыхнула ГАЗель, перевозившая фрукты и овощи. За рулем была женщина. Потушить автомобиль самостоятельно ни водителю, ни очевидцам не удалось, поэтому был вызван отряд МЧС.

Больше всего от огня пострадала передняя часть автомобиля и салон, которые выгорели полностью. Водитель отмечала, что возгорание произошло внезапно.

На пожар выехала одна единица техники и два сотрудника личного состава. Огонь был довольно быстро потушен, обошлось без пострадавших.

Теперь предстоит выяснить, от чего именно вспыхнула машина. Посмотреть видео пожара можно здесь