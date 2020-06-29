Новые улицы села Кизильское подключат к газу в этом сентябре

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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Жители новых улиц села Кизильское получат газ уже в этом сентябре. Такое заявление сегодня, на ВКС с полпредом в УрФО Николаем Цукановым сделал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



С вопросом о газификации на приёме граждан Николаю Цуканову рассказала депутат Кизильского района Любовь Смелова. Женщина попросила содействия властей в данном вопросе.

«Полищука, это новая улица. Заселяются, действительно, новые жители. Приезжают и педагоги молодые приезжают с детьми. Элвээсовская улица. Автомабильный переулок. Вот эти вот улицы, я прошу вашего содействия в газификации»,— попросила депутат совета депутатов Кизильского района Любовь Смелова.

Также газ ждут на улицах Энтузиастов, Труда и Молодёжной. Все они вошли в проект «Комплексное развитие сельских территорий в Челябинской области». Работы по строительству газопровода начались 11 мая, на данный момент смонтировано около 2 километров труб, или 60% от общего объёма. Всего будет построено чуть больше 3 километров газопровода, что позволит подключить к топливу 40 домов.

«Несмотря на то, что по договору это конец года. Мы поставили себе задачу и с главой договорились о том, что до конца августа все строительно-монтажные работы будут завершены. А в сентябре уже будет подключение к газу»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что всего в Кизильском районе 20 населённых пунктов, 5 из которых газифицированы. В этом году топливо пустят и в посёлок Карбулак, также на очереди ещё 6 деревень. В 2020 году финансирование на газификацию в Челябинской области увеличено в полтора раза, что позволит построить 610 километров сетей.