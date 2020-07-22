Газель выгорела дотла на Свердловском тракте в Челябинске

В результате происшествия никто не пострадал.

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ЧП произошло во вторник, 22 днем, недалеко от городской ветлечебницы на Свердловском тракте в Челябинске. По словам очевидцев, полыхающая газель стояла посреди дороги, на месте работали спасатели.

«Сообщение о возгорании поступило в 11.19, на место направлена одна автоцистерна. По прибытии подали ствол на тушение автомобиля. Погибших и пострадавших нет», — прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Кадрами, где видно, как горит авто, поделились очевидцы. Причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.