В Златоусте в результате аварии погиб житель Миасса

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Накануне вечером в Златоусте Челябинской области произошло смертельное ДТП на объездной дороге. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Авария произошла в 19:45 на улице Ленина в районе Уреньги. Мужчина 1971 года рождения, находясь за рулём автомобиля «ВАЗ-2115», не выбрал безопасную скорость движения и врезался в железобетонную конструкцию стелы.

«В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. На данный момент известно, что мужчина являлся жителем города Миасса, имел водительский стаж 18 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался»,— рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ заместитель начальника Отдела ГИБДД по Златоустовскому городскому округу Игорь Шумилов.

Как сообщила корреспондент ОТВ с места событий, сотрудники полиции предполагают, что мужчине могло стать плохо за рулём, что и привело к аварии. По предварительным данным, состояние алкогольного опьянения у погибшего не установлено. До момента приезда скорой помощи очевидцы самостоятельно вытащили жителя Миасса из авто, чтобы попытаться спасти, но он скончался, не приходя в сознание, ещё в автомобиле.