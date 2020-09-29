В Челябинске разбился мужчина на электросамокате

Участник ДТП не заметил сцепку и наехал на неё.

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Накануне вечером в Челябинске произошло ДТП с участием двух автомобилей и электросамоката. Водитель последнего получил серьёзные травмы. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Авария произошла 28 сентября в 22:40 на улице Калинина около дома № 11. Водитель автомобиля «Форд Транзит» 1995 года рождения буксировал на гибкой сцепке автомобиль «ВАЗ 2111». 37-летний водитель самоката, выезжая с прилегающей территории, не заметил провод и наехал на него.

«Водитель самоката, двигаясь по проезжей части, совершил падение из-за наезда на гибкую сцепку между автомобилями. В результате происшествия пострадал владелец электросамоката, который был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа»,— прокомментировали в ведомстве.

Всего за прошедшие сутки в Челябинске произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали семь человек.