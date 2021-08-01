В Златоусте спасатели эвакуировали из горящей квартиры раненого мужчину

Златоустовца госпитализировали с разбитой головой и ножевыми ранениями

Накануне вечером, 31 июля, в Златоусте Челябинской области спасатели вытащили мужчину из горящей квартиры. На теле местного жителя были ножевые ранения, сообщает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

ЧП произошло около 19:30 в квартире на втором этаже в здании бывшего общежития на улице 50-летия Октября. Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат лежащего на полу мужчину. У него была разбита голова, в области ребер пожарные обнаружили следы от двух ножевых ранений. И пока одни эвакуировали златоустовца из опасного помещения, другие принялись ликвидировать возгорание.

«На месте работало 2 пожарных расчета и 10 человек личного состава МЧС. Причины пожара выясняются»,— сообщили корреспонденту медиахолдинга спасатели.

Предварительные причины возгорания — поджог или неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства произошедшего выясняются, проводится проверка.

Пострадавший госпитализирован в златоустовскую горбольницу № 1.