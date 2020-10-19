В Златоусте сотрудник магазина похитил электроинструменты

Злоумышленник причинил торговой точке ущерб в размере более 260 тысяч рублей.

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В Златоусте Челябинской области неизвестный похитил из магазина электроинструменты на сумму свыше 260 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратился индивидуальный предприниматель.

В ходе проведения необходимых мероприятий правоохранители установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался сотрудник магазина, ранее не судимый местный житель, 1991 года рождения. Он рассказал полицейским, что периодически похищал различные инструменты, выставлял их на продажу на сайтах бесплатных объявлений и вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации „Кража“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до 6 лет»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.