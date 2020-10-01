Двух карталинцев задержали по подозрению в краже металла с кладбища

Полицейские установили их причастность к ряду аналогичных преступлений.

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В Карталинском районе задержаны двое местных жителей по подозрению в краже металла с мест захоронений. О том, что с могил его родственников пропали металлические изделия, в полицию сообщил еще один карталинец. Сумма ущерба по его подсчетам составила 14 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых, 33-летний и 31-летний местные жители ранее не были судимы. В ходе расследования стало известно, что данные мужчины были причастны к ряду аналогичных преступлений, совершенных в Карталинском районе. Похищенные металлические конструкции они продавали.

«По данному факту следственным отделом МО МВД России „Карталинский“ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Кража“», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. На данный момент подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.