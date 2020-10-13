Трёх подозреваемых в краже задержали южноуральские полицейские

Эпизоды произошли в Челябинске, Копейске и Коркино.

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Подозреваемых в краже имущества задержали в Челябинске, Копейске и Коркино. С заявлениями в полицию обратились местные жители. В Челябинске в отдел полиции «Калининский» пришла с заявлением 26-летняя женщина. Она рассказала, что днём в её квартиру на улице Братьев Кашириных проник неизвестный и украл два сотовых телефона и серебряные серьги на сумму около 7 000 рублей.



«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного действия сотрудниками отдела уголовного розыска задержан ранее не судимый знакомый семьи 1994 года рождения. Установлено, что подозреваемый когда-то работал с мужем заявительницы и, воспользовавшись знакомством, украл у него ключи от квартиры. Спустя несколько месяцев злоумышленник в отсутствие семейной пары проник в квартиру, откуда похитил принадлежащее им имущество. Часть похищенного изъята и возвращена законным владельцам»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Копейске был задержан подозреваемый в краже из садового домика. Ущерб от действий мужчины составил более 60 000 рублей.

«Ранее судимый житель Карталинского района, временно проживающий в Копейске, незаконно проник в садовый домик одного из садовых товариществ, откуда украл бытовую технику и инвентарь. Похищенное молодой человек продал, деньги потратил на личные нужды»,— добавили в полиции.

С заявлением о краже телевизора в полицию Коркино обратился мужчина 1986 года рождения. Стоимость имущества составила 8 000 рублей. Подозреваемым по делу правоохранители установили ранее судимого местного жителя 1991 года рождения.

«Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевший с заявителем распивали спиртные напитки в доме у последнего. После того как хозяин уснул, подозреваемый забрал технику. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу»,— отметили представители ГУ МВД региона.

По фактам преступлений возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). По ней подозреваемые могут получить до пяти-шести лет. Отметим, в отношении челябинца избрана мера в виде обязательства о явке. Остальные находятся под подпиской о невыезде.