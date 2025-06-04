В Златоусте ребенок выпал из окна с москитной сеткой

Инцидент произошел вечером во вторник, 4 июня

В Златоусте ребенок выпал из окна третьего этажа. По данным полиции, малыш забрался на подоконник из любопытства.

«В вечернее время мальчик выпал из окна третьего этажа, облокотившись на москитную сетку. Ребенок госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Полиция Южного Урала обращается к взрослым с просьбой принять необходимые меры предосторожности, ограничить детям доступ к окнам и не оставлять малышей без присмотра, не поощрять в них желание самостоятельно забираться на подоконник и объяснять всю опасность игр у распахнутого окна.

Также рекомендуется убирать мебель подальше от окон и устанавливать блокираторы. Использование москитных сеток не защищает от падений, проветривание в режиме форточки также может быть опасно.