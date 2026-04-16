Жители Челябинской области могут принять участие в экодиктанте. Традиционное мероприятие проходит с 15 по 22 апреля. Старт выбран не случайно, ведь 15 апреля праздновался День экологических знаний.
В 2026 году участников ждет проверка знаний об обращении с ТКО, лесовосстановлении, применении вторичных ресурсов и вторсырья, особо охраняемых территориях, развитии экотуризма и о многом другом.
Еще в 2021 году экодиктант получил статус международного. Участие в мероприятии в онлайн-формате могут принять все желающие. Зарегистрироваться, выбрать площадку или проверить знания онлайн можно по ссылке.
Отметим, что в прошлом году Челябинская область заняла ряды лидеров по числу людей, написавших диктант в очном формате.
Мероприятие отвечает целям нацпроекта «Экологическое благополучие».