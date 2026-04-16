Народная программа «Единой России» меняет систему образования в Копейске

Результаты, действительно, есть, однако сохраняются и вызовы

В Копейске подвели промежуточные итоги реализации Народной программы партии «Единая Россия» по направлению «Современное образование и передовая наука». Рабочая группа форума ознакомилась с изменениями в городе.

Как рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в собрании депутатов Копейска Евгений Гиске, еще три года назад одной из острых проблем была нехватка мест в дошкольных учреждениях: родители жаловались на многолетние очереди. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

За последние три года в Копейске и прилегающих поселках ввели в эксплуатацию около семи новых детских садов. Один из них, расположенный в поселке Октябрьском, открывал лично президент России (по ВКС).

Ярким примером стал новый детский сад «Эврика». Учреждение посещают 276 маленьких копейчан. Участница предварительного голосования «Единой России» мама троих детей Наталья Никанорова высоко оценила условия:

«Детский сад шикарный: большой, современный, светлый и уютный. Здесь дети занимаются танцами, спортом и музыкой. Мы действительно можем сказать: результат есть!»

В саду создана современная развивающая среда: игрушки, спортивный и музыкальный залы, а также безопасные, яркие площадки для прогулок на свежем воздухе.

Параллельно с решением «детсадовской» проблемы в городе развивается и школьная инфраструктура. Как отметил Евгений Гиске, за последние пять лет в микрорайоне Тугайкуль появилась новая современная школа на 1000 мест. Однако потребность в новых школах сохраняется.

В рамках народной программы ведется системная работа по поддержанию старых учебных заведений: в школе № 44, расположенной в густонаселенном районе Копейска, проведен капитальный ремонт кровли, отремонтирован спортивный зал, заменены окна, отремонтирован забор, ведется благоустройство прилегающей территории; в школе № 42 в рамках проекта была оборудована новая площадка, которая стала центром притяжения для всего микрорайона.

Евгений Гиске подчеркивает: работа по народной программе «Единой России» продолжается в ежедневном режиме; задача по ликвидации очередей в детсады — решена, системные ремонты школ и строительство новых зданий продолжают менять облик образования Копейска к лучшему.

«При этом одной из главных задач, которую еще предстоит решить, остается привлечение кадров и повышение заработных плат работникам дошкольных учреждений», — добавил он.