В Златоусте разбирают завалы в квартире, где рухнул потолок

Обломки ликвидируют в течение недели.

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Владимир Попов не успевает следить за тем, как быстро очищают его квартиру. Управляющая компания обещала устранить проблему за неделю: вынести мусор и поменять перекрытия.

«Даже мебель пришлось выкинуть, спальный уголок — диван и два кресла пришли в негодность, хотелось бы взыскать ущерб», — говорит хозяин квартиры Владимир Попов.

Бригада начала работу с 9 утра, строительный мусор собирают в мешки и скидывают через окно, упавшие балки сначала распилят, а после тоже вынесут.

«Работаем часа два уже, десять мешков за это время вынесли», — объясняет сотрудник управляющей компании Дмитрий Корлыханов.

Напомним, обрушение перекрытия в аварийном доме на улице Горького, 4 в Златоусте произошло 20 февраля в районе 12 часов дня. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.