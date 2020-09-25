Прокуратура проверит обрушение потолка на ветерана труда в Златоусте

Штукатурка упала на пенсионерку, когда она пошла на кухню.

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По факту падения потолка на ветерана труда в Златоусте проверку организовала прокуратура Челябинской области. Об этом в пятницу, 25 сентября, сайту «Первый областной» рассказали представители ведомства.



Напомним, об инциденте стало известно сегодня. Часть штукатурки с потолка обрушилась на Ханию Шагееву 16 сентября. Ветеран труда вышла на кухню общего пользования дома № 6 по улице Братьев Пудовкиных, и в этот момент на неё сверху обрушилась штукатурка. Как рассказала дочь Хании Шагеевой Анфиса Шагаева, это уже не первый случай разрушения здания, а управляющая компания не реагирует на жалобы.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию и ремонту жилого фонда. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования»,— рассказали «Первому областному» представители прокуратуры.

Отметим, что к решению проблемы уже подключилась местная администрация. По поручению главы Златоуста была организована комиссия, которая выяснила, что штукатурка обрушилась из-за протечки трубы на втором этаже. Отметим, что сам дом не признан ветхоаварийным. Его капитальный ремонт запланирован на следующий год.