Инсульт получила жительница Златоуста из-за рухнувшего на голову потолка

Женщина проживает в общежитии, где много лет не делали ремонт.

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Инцидент произошел в общежитии по улице Шишкина в Златоусте. Одна из местных жительниц рассказала, что ее соседка попала в больницу после того, как на нее упала часть обвалившегося потолка. Жильцы много лет обходятся без ремонта — проблемы с проводкой, вода с потолка, осыпающаяся штукатурка не дают спокойно жить.

Причина есть: часть собственников не могут выплатить накопившиеся долги, а управляющая компания не может начать ремонт из-за отсутствия оплаты. А страдают, прежде всего, молодые мамы и пенсионеры, которые исправно платят по квитанциям. Недавно произошло ЧП, одна из жительниц попала в больницу.

«Ситуация произошла. Жительница нашего дома пошла в туалет и на нее упало полстены. Она испугалась и получила инсульт. Увезли в больницу», — делится жительница дома Нина.

Теперь, когда ситуация достигла своего пика, молодая мама обратилась к депутатам и общественникам с просьбой помочь. Требуется замена труб, на которую нет средств. Косметический ремонт она предлагает сделать своими силами, однако нужны материалы.