Упавшая с потолка штукатурка чуть не убила жительницу посёлка Нижний Атлян

Женщина проживает в доме, который почти 4 года признан аварийным.

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В посёлке Нижний Атлян Миасского городского округа обрушился потолок. Кусок штукатурки рухнул на пол на кухне в одной из квартир по адресу Городок, 9. Как рассказала жительница дома, пенсионерка Надежда Половинкина, от летального исхода её спасло только чудо.



«8 июля я готовила здесь, пожарила, пообедала, подошла к окошку, читаю молитву. Видимо бог меня спас сижу, как долбанулось, я в стопор встала. Пыль как в шахте. Если бы я на другом месте сидела, меня убило бы»,— пожаловалась Надежда Половинкина.

Женщина рассказала, что она, вместе с мамой, купила эту квартиру в 2008 году за 350 тысяч рублей. Здание, по словам Надежды Половинкиной, уже тогда было проблемным. Например, канализация находилась прямо под полом. После переезда у мамы пенсионерки начались проблемы со здоровьем.

На жалобы женщины отреагировали в администрации Миасского городского округа. «Первому областному» пояснили, что официальных обращений от жильцов дома по поводу обрушения потолка не поступало, однако дом был признан аварийным ещё в 2016 году и стоит 49-м в очереди на расселение. Как пояснила пресс-секретарь мэрии Марина Рыкалина, это значит, что в новые квартиры жильцы переедут к 2024 году.

«Официальных обращений от жителей по Городку, 9 в администрации не было. В ГО ЧС на оперативную сводку данный адрес не поступал, территориальному начальнику отдела, куда входит Нижний Атлян, тоже никаких обращений не было. Дом признан был аварийным 21 ноября 2016 года. Они в очереди на расселение стоят 49-е. Если у людей есть желание там жить и они отвечают за своё здоровье они живут там, если нет, они могут выйти на администрацию с правом предоставить жильё взамен», — пояснила «Первому областному» пресс-секретарь администрации Миасского городского округа Марина Рыкалина.

В администрации подчеркнули, что с проверкой к дому направится представитель администрации. Он должен съездить на место обрушения и пообщаться с жильцами относительно их проблем.