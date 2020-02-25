В Златоусте пьяный бесправник устроил ДТП, где пострадал ребёнок

Травмы получила 12-летняя девочка.

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В Златоусте мужчина 1997 года рождения, видимо, решил отметить День защитника Отечества по-своему. В выходные, будучи лишённым прав, он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль автомобиля ВАЗ-2114 и поехал кататься по городу.

На одной из узких дорог водитель врезался лоб в лоб в «Ниссан», травмы получила юная пассажирка иномарки.

«В 19 часов 10 минут в городе Златоусте произошло столкновение двух автомобилей — ВАЗ-2114 и «Ниссан». В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения, который был госпитализирован в городскую больницу», — сообщили в ГИБДД ОМВД России по городу Златоуст Челябинской области.

Также в ведомстве отметили, что виновник происшествия ранее три раза привлекался к административной ответственности и в данный момент он отбывает 10-дневный арест.