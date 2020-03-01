Великий пост: значение, история и запреты

Подробно о самом длинном и главном посте рассказал иерей одного из челябинских храмов.

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Уже завтра, 2 марта, у верующих христиан начинается Великий пост — самый продолжительный и строгий из всех постов. Он продлится целых 7 недель и закончится 18 апреля. Почему он длится так долго, что запрещено есть в этот период и кому разрешено не соблюдать пост рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ настоятель храма великомученика Пантелеимона Целителя в Челябинске иерей Владимир Панарин.

Оказывается, в Великий пост входит 40 дней поста и Страстная седмица. По 40 дней постились Моисей перед тем, как Господь дал ему десять заповедей, и Христос перед тем, как он вышел на служение людям.

«Самый строгий пост — это первая и последняя недели. Строгим он называется потому, что события, с которыми он связан, в частности Страстная седмица, являются самыми трагическими событиями для верующих христиан, поэтому человек в знак уважения к этому подвигу, который понёс Христос на кресте, налагают на себя максимально строгие правила»,— рассказывает иерей Владимир Панарин.

По его словам, в Великий пост монастырским уставом запрещено употреблять в пищу мясо, молоко и молочные продукты, а также рыбу. В среду и пятницу положено сухоядение, в остальные дни разрешается варёная пища без масла.

«В субботу и воскресенье разрешается масло, но следует понимать, что это монастырский устав, а человек, который живёт в миру, может один раз попробовать и посмотреть, насколько это в его силах. То есть пост для человека, а не человек для поста»,— добавил иерей.

Очень важно не пропускать первую неделю поста, поскольку первые четыре дня каждый вечер проходит служба Канон Андрея Критского. Это тот канон, который позволяет человеку осознать глубину своего грехопадения и настроиться на пост. По мнению Владимира Панарина, не есть мясо и не ходить на канон — это просто диета. Затем каждое воскресенье посвящено какому-то определённому событию. А в Благовещение и в Вербное воскресенье можно есть рыбу уже.

Отметим, что поститься нельзя беременным, детям и больным людям. Но если человек безо всякой причины оказывается поститься в дни Великого поста, то он отлучается от церкви за неуважение к подвигу Христа.