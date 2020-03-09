Пьяного водителя автобуса остановили на трассе в Челябинской области

Он перевозил 12 пассажиров.

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Сегодня утром, 9 марта, сотрудники Госавтоинспекции по Челябинской области остановили автобус с пассажирами и выяснили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошёл около девяти утра на 30 километре автодороги «Челябинск — Троицк». Сотрудники ГИБДД в ходе осуществления надзора за дорожным движением остановили «ПАЗ-32053», за рулём которого находился мужчина 1965 года рождения, и выяснили, что автобус движется из Челябинска в Коркинский район, а в салоне находятся 12 пассажиров. А в ходе проверки документов полицейские обнаружили, что водитель сел за руль в нетрезвом состоянии.

«Выявленные признаки алкогольного опьянения подтвердились проведённым освидетельствованием. Водитель был отстранен от управления транспортным средством, в отношении него составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации „управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения“. По данной статье водителю грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет»,— рассказали в ведомстве.

Пассажиры всё же добрались до места назначения, правда, уже на другом автобусе.