Стало известно о состоянии ребёнка, потерявшего семью в ДТП в Челябинской области

В аварии погибли родители и младшая сестра.

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Появились подробности о состоянии ребёнка, пострадавшего в страшной аварии на трассе в Челябинской области. Одиннадцатилетняя девочка ехала в автомобиле вместе со своей семьёй: мамой, папой и пятилетней младшей сестрой. Они погибли. А выжившего ребёнка доставили в больницу Магнитогорска с травмами.

«Одиннадцатилетний ребёнок сейчас находится в медицинском учреждении города Магнитогорска в реанимации. Состояние тяжелое», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Как отмечают в СМИ, в семье есть старшая сестра, которая проходит обучение за границей. Сейчас подробности выясняют в министерстве социальных отношений, чтобы оказать пострадавшей девочке нужную помощь. Известно, что семья была благополучной, проживала в Верхнеуральском районе.

Смертельная авария произошла в Агаповском районе накануне около 11 часов дня. Известно, что глава семьи был за рулём «Мерседес Бенц» и пошёл на обгон в запрещённом месте и столкнулся с «Тойотой». В ней ехали двое, они госпитализированы.