В Златоусте полицейские изъяли более 23 граммов наркотика

Задержанные местные жители хранили запрещённые вещества дома.

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В Златоусте Челябинской области полицейские задержали двух местных жителей по подозрению в обороте наркотиков. Возбуждены уголовные дела. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Работая в рамках Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудники полиции задержали ранее судимого местного жителя, 1977 года рождения. Правоохранители обнаружили в его дачном домике марихуану массой 17 граммов. Мужчина объяснил, что приобрёл наркотик для личного потребления.



Другой задержанный житель Златоуста, 1996 года рождения, хранил в своей квартире в доме на улице Олимпийской коноплю. Полицейские обнаружили и изъяли более 6 граммов запрещённого вещества. Южноуралец также приобрёл наркотик для себя.



«По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“). Максимальная санкция данных частей статьи — лишение свободы на срок до трех и десяти лет»,— сообщили в ведомстве.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.