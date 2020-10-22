В Челябинске за торговлю наркотиками перед судом предстанут трое иностранцев

Год назад соучастников задержали, в ходе обысков у них изъяли почти 6 кг героина.

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В Челябинске перед судом предстанут трое выходцев из Средней Азии, которые торговали наркотиками на территории города. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Троих иностранных граждан обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. В 2019 году они размещали запрещенное вещество через тайники-закладки. Личность человека, который ими руководил, не установлена.

«В ноябре 2019 года соучастники были задержаны сотрудниками полиции, в ходе обысков по месту жительства обнаружено и изъято более 5,7 кг героина», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.