Полицейские Сосновского района обнаружили 39 кустов наркотика в жилом доме

Хозяину дома грозит до 20 лет тюремного заключения.

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В Сосновском районе Челябинской области мужчина переоборудовал комнату в своём доме под теплицу для наркосодержащих растений. В результате южноуральца будут судить сразу по двум статьям.

Сотрудники полиции обнаружили нарушения уголовного кодекса в ходе мероприятий по контролю за оборотом наркотиков в селе Долгодеревенское. Зайдя в дом 39-летнего ранее несудимого безработного местного жителя, правоохранители нашли 39 необычных кустов. Причём в одной из комнат свет, вентиляция и отопление были организованы так, чтобы растения росли в лучших условиях.

Мужчина признался, что выращивал наркотик с целью дальнейшего сбыта. Полицейские изъяли растения и задержали подозреваемого.

«Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 („Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры“) и части 3 статьи 30, пункту „г“ части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества“)»,— прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По этим статьям задержанному грозит до 2 и 20 лет лишения свободы, соответственно. Сейчас он находится под стражей.