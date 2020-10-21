15 лет колонии грозит подозреваемому в наркоторговле челябинцу

В ходе досмотра у него обнаружили наркотические вещества.

Послушать 00:00

В Челябинске сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств. Мужчины были задержаны на территориях Советского, Тракторозаводского, Центрального и Калининского районов. При осмотре у них обнаружили наркотические вещества, общая масса которых составила 3,49 грамма. Полицейские установили, что один из задержанных хранил вещества для дальнейшей продажи.

«По данным фактам в районных Отделах полиции УМВД России по городу Челябинску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“), а также частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств“). Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Одного из подозреваемых арестовали, еще двоим была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Еще одного мужчину отпустили под подписку о невыезде.